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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yıldız transferi duyuruldu: Beklenen veda!

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e resmen veda edildi. Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için KAP bildirisinde bulundu.

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Beşiktaş'ta yıldız transferi duyuruldu: Beklenen veda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 17:50

ve sürecinde beklenen son yaşandı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, 'ya oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN GEDSON FERNANDES İÇİN KAP AÇIKLAMASI

“Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.”

Beşiktaş'ta yıldız transferi duyuruldu: Beklenen veda!

BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

"2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

https://x.com/Besiktas/status/1950930909382783344

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ GEDSON FERNANDES İÇİN BENFICA'YA NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞ OLDU?
Siyah beyazlılar; ilk olarak 6 milyon Euro ile Gedson'un %50'sini satın alırken, geçtiğimiz günlerde de 10 milyon Euro ile kalan hisseleri tamamlamıştı.
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ETİKETLER
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#Spor
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