Beşiktaş'ta yıldız transferi duyuruldu: Beklenen veda!

Beşiktaş ve Gedson Fernandes sürecinde beklenen son yaşandı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN GEDSON FERNANDES İÇİN KAP AÇIKLAMASI

“Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.”

BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

"2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

https://x.com/Besiktas/status/1950930909382783344