Beşiktaş'ta yıldız vedası: Serdal Adalı'nın hayalleri suya düştü!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın hayalleri gerçeğe dönüşmedi. Beşiktaş'a önemli bir yatırım olarak transfer edilen Keny Arroyo, Serdal Adalı'nın beklediği düzeye ulaşamadı ve camia için büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN YILDIZ İSME VEDA

Beşiktaş'a yıldız bir genç yetenek olarak katılan ve taraftarlarda beklenti oluşturan Keny Arroyo, başkan Serdal Adalı'nın 'gençlik aşısı' projesinin adeta mihenk taşıydı! Akabindeki süreçte ise performans olarak öne çıkamayan ve Ole Gunnar Solskjaer'den forma alamayan Keny Arroyo, siyah beyazlı yöneticiler tarafından erkenden gözden çıkarıldı ve 'veda edilecekler' kervanına katıldı.

BEŞİKTAŞ GENÇ YILDIZ TRANSFERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Beşiktaş'ın yeni bir döneme girdiğinin sembolü olarak 5.7 milyon Euro bedelle kadroya katılan Keny Arroyo'nun, gelecek yıllarda sansasyonel işlere imza atması bekleniyordu ama Beşiktaş yönetimi oyuncunun ilk etapta kiralık gitmesine ve yine olmazsa da satılmasının doğru olacağına karar verdi.

BEŞİKTAŞ KENY ARROYO'DA PAYDAŞ KONUMDA

19 yaşındaki hücumcuyu Independiente'den transfer eden Beşiktaş, 5.7 milyon Euro karşılığında Keny Arroyo'nun %50'lik payını satın almış ve sonrası için genç oyuncunun gelişim sürecine göre hareket etmeyi planlamıştı.

BEŞİKTAŞ FORMA NUMARASINI DA DEĞİŞTİRMİŞTİ

Beşiktaş'a transfer olduğunda 10 numaralı formayı giymeye başlayan Keny Arroyo, Orkun Kökçü transferinin ardından formasını devretmişti.

BEŞİKTAŞ'TA KENY ARROYO'NUN PERFORMANSI

Beşiktaş ile toplamda 12 maça çıkan ve daha çok sonradan oyuna dahil olan Keny Arroyo, bu dönemde 2 gol katkısı sağlamıştı.