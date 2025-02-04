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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan Alexander Sörloth için resmi açıklama!

Alexander Sörloth ile anlaşıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Beşiktaş, transfer için herhangi bir girişim olmadığını da açıkladı.

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Beşiktaş'tan Alexander Sörloth için resmi açıklama!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.02.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
04.02.2025
saat ikonu 17:27

Beşiktaş'tan Alexander Sörloth transferine ilişkin resmi paylaşım geldi. 

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth’la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır. Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

SON DURUMU

Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Norveçli golcü, 29 maçta süre aldı ve 10 gol ile 2 asist kaydetti.

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ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş kulübü
#transfer dönemi
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