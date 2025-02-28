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 | Murat Makas

Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Ciro Immobile İtalyan basınına konuştu

Beşiktaş'ın son maçlarda eleştirilen yıldız futbolcusu Ciro Immobile, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. İmmobile, İtalyan basınına Beşiktaş'ta mutlu olduğunu dile getirdi.

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Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Ciro Immobile İtalyan basınına konuştu
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 16:38

Süper Lig’de galibiyet serisi yakalamak isteyen Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde yeni sezonda bazı bölgelere takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar Ciro İmmobile’nin düşük performansı nedeniyle forvet transfer gerçekleştirecek.

YÖNETİM SATMAK İSTİYOR

Senelik 6 milyon Euro kazanan ve yönetimin elden çıkartıp yerine daha uygun maliyetli genç bir oyuncu almak istediği İmmobile, hakkında çıkan ayrılık iddialarını yalanladı. Sezona harika bir başlangıç yapan ancak Süper Lig'deki son 10 haftada sadece 1 kez gol sevinci yaşayabilen golcü oyuncu, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

IMMOBİLE'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'de ve Beşiktaş'ta olmaktan keyif aldığını belirten İmmobile, "Beşiktaş'ta çok mutluyum, harika bir deneyim yaşıyorum. Türkiye'deki şampiyona zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak ayrılık söylentilerine karşı çıktı. Ancak yönetim bir sene daha 6 milyon Euro ödemek istemediği İmmobile'ye teklif gelirse bunu değerlendirmeye alacak ve tıpkı Arroyo ve Ricardo gibi genç, gelecek vaad eden isimlere yönelecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ciro Immobile'nin İtalya'daki lakabı nedir?
Ciro Immobile'nin İtalya'daki lakabı "kral"dır.
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#Spor
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