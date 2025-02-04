Beşiktaş'tan beklenen Alexander Sörloth açıklaması

04 Şubat 2025 16:59 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:05

Beşiktaş, Alexander Sörloth transfer iddiaları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bazı medya ve sosyal medya organlarında çıkan transfer iddialarına açıklık getirildi. İşte detaylar...

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, Alexander Sörloth transfer iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bir süredir forvet arayışını sürdüren siyah-beyazlı ekip Serdal Adalı yönetiminde yıldız isimlere yönelmişti. Alexander Sörloth ismi güçlü bir şekilde geçerken transfer iddialarına açıklık getirildi. SÖRLOTH İÇİN GİRİŞİM OLMADI Beşiktaş yönetimi Alexander Sörloth transferiyle ilgili haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi. Beşiktaş şu açıklamayı yaptı: Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth’la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır. Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız. İlgili Haberler Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber! Sörloth olmadı, Insigne harekatı başladı