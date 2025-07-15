Beşiktaş'tan bir transfer daha! Kyle Walker-Peters'in geliş saati belli oldu

Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü kadrosuna katarak transfer dönemine damga vuran Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters'i İstanbul'a getiriyor. Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Beşiktaş gelecek sezon transfer hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Tammy Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü'yü açıklayan Beşiktaş sağ bek transferini de çözüyor. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.