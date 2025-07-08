Beşiktaş'tan bomba transfer! Kara Kartal'a yeni Haaland geliyor

Son olarak kadrosuna yıldız futbolcu Tammy Abraham'ı katan Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Kadrosuna yıldız isimleri katmak isteyen siyah beyazlılarda yeni hedef belli oldu. İşte Kara kartal'ın yeni transferinin detayları...

Transfer sezonu başlar başlamaz transferlere başlayan Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için yıldız isimlerin kapısını çalıyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjær'in de çok istediği Tobias Gulliksen, siyah beyazlıların listesinin başında bulunuyor. Kara kartal Gulliksen'i transfer ederek gol yollarındaki çeşitliliğini arttırmak istiyor.

TOBIAS GULLIKSEN OPERASYONU!

Hücum organizasyonlarında Abraham'ın yanı sıra oyun zekasıyla ön plana çıkan bir isimle anlaşmak isteyen Beşiktaş, Tobias Gulliksen'i transfer listesinin başına koydu. Bir yandan Gulliksen'i ikna etmeye çalışan kara kartal, diğer yandan kulübüyle bonserviste uygun maliyete anlaşmak istiyor.

EN AZ 10 MİLYON EURO

Djurgarden, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Gulliksen için en az 10 milyon euro istiyor. 21 yaşındaki oyuncuyu düşük bir ücretle siyah beyazlılara vermek istemiyor.

BEŞİKTAŞ ŞARTLARI ZORLAYACAK!

Kara kartal, Gulliksen'i transfer etmek için şartlarını zorlamaya hazır. Norveçli futbolcuya yüksek bir bonservis bedeli vermek istemeyen siyah beyazlılar, Djurgarden ile anlaşmayı umuyor. Tobias Gulliksen ise Beşiktaş'a gelmek konusunda istekli.

TOBIAS GULLIKSEN'İN KARİYERİ

Tobias Gulliksen kariyerinde 168 maça çıktı. Bu maçlarda 28 gol atıp, 21 asist yapmayı başardı. Norveçli futbolcu sırasıyla Strømsgodset, Bodø/Glimt ve Djurgarden formaları giydi.