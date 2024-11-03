Beşiktaş'tan Ciro Immobile'nin durumu hakkında açıklama

03 Kasım 2024 16:55 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 16:56

Beşiktaş, dün akşam oynanan Kasımpaşa maçının ilk yarısının ardından oyuna devam edemeyen İtalyan futbolcu Ciro Immobile’nin durumu hakkında açıklama yaptı. Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş​ kendi evinde dün Kasımpaşa’ya 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı bittikten sonra İtalyan futbolcu Ciro Immobile​ oyundan alındı.

TEDAVİYE BAŞLANDI

Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa​ ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.