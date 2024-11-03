Beşiktaş'tan Ciro Immobile'nin durumu hakkında açıklama
Beşiktaş, dün akşam oynanan Kasımpaşa maçının ilk yarısının ardından oyuna devam edemeyen İtalyan futbolcu Ciro Immobile’nin durumu hakkında açıklama yaptı. Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.
Beşiktaş kendi evinde dün Kasımpaşa’ya 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı bittikten sonra İtalyan futbolcu Ciro Immobile oyundan alındı.
TEDAVİYE BAŞLANDI
Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.