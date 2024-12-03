Beşiktaş'tan derbi öncesi büyük hamle!
Trendyol Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı öncesi siyah-beyazlı takımdan büyük bir hamle geldi. Kötü gidişatı engellemek isteyen yönetim futbolcuların tüm alacaklarını ödediğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı alınması sonrası önemli bir hamle geldi.
Siyah-beyazlı takımda uzun süredir geciken ödemelerin sona erdiği öğrenildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı habere göre; Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ta futbol A takımı ve personel maaşlarının tamamının ödendiği kaydedildi.
SEÇİM KARARI ALINDI
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararı alındığını açıkladı.
Başkan Hüseyin Yücel, yapılacak seçimde yeni yönetim kuruluyla birlikte aday olduğunu dile getirdi.