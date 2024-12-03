Beşiktaş'tan derbi öncesi büyük hamle!

03 Aralık 2024 19:47 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 19:53

Trendyol Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı öncesi siyah-beyazlı takımdan büyük bir hamle geldi. Kötü gidişatı engellemek isteyen yönetim futbolcuların tüm alacaklarını ödediğini açıkladı.