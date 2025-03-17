Beşiktaş'tan derbi öncesi sert açıklama!

Ligde Konyaspor'a rakibinin 9 kişi kaldığı maçta 1-0 yenilen Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi takımda bazı futbolcuların kadro dışı bırakılacağına dair iddiaları yalanladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır" denildi.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

