Beşiktaş'tan Ernest Muçi kararı! Yeni yönetim teklifleri bekliyor

06 Ocak 2025 11:10 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:15

Beşiktaş'ta yeni yönetim teknik direktör arayışlarını sürdürürken takımdan gönderilecek futbolcuları da belirliyor. Geçen sezon 10 milyon euro bonservis karşılığında alınan Ernest Muçi için teklifler bekleniyor.

Teknik direktör konusunda Sergen Yalçın​ ile görüşmeleri olumsuz sonuçlanan Beşiktaş’ta arayışlar sürerken bir yandan da gidecek futbolcuların listesi hazırlanıyor. Beşiktaş​ kötü gidişata dur diyemediği için birçok futbolcuyu takımdan göndermek istiyor. Yeni başkan Serdal Adalı’nın ekibiyle transfer​ çalışmalarına başladığı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN MUÇİ KARARI

Takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılan Ernest Muçi için bazı takımların devreye gireceği iddia ediliyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Arnavut yıldız Ernest Muçi, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kalmıştı.

Beşiktaş yönetimi genç oyuncuya gelecek tekliflere odaklandı. Siyah-beyazlı yönetim Ernest Muçi’yi iyi bir bonservis bedeli karşılığında göndermek istiyor.