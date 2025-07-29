Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin kalan %50'lik kısmını Benfica'dan 10 milyon Euro'ya satın aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 49 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş, 2022 yılında Gedson Fernandes’i Benfica’dan 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamış ancak sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 50’sinin Portekiz ekibine ödeneceğini duyurmuştu. Fernandes, geçtiğimiz sezonda 49 maçta forma giydi ve 12 gol 3 asistlik katkıda bulundu.

YENİ AYRILIKLAR GÜNDEMDE

Bu arada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sonrası 3 futbolcunun daha ayrılığı gündemde. Bu isimlerden ilki Al-Musrati.

11 milyon euroya transfer edilen Al-Musrati ile beklenen düzeyde bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak. Al-Musrati'nin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Jean Onana'yla da vedalaşılacak.