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 | Murat Makas

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için Rus kulübü Spartak Moskova’yla anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar bonservis bedeline ilişkin açıklama yaptı.

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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:28

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin kalan %50'lik kısmını Benfica'dan 10 milyon Euro'ya satın aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması

GEÇTİĞİMİZ SEZON 49 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş, 2022 yılında Gedson Fernandes’i Benfica’dan 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamış ancak sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 50’sinin Portekiz ekibine ödeneceğini duyurmuştu. Fernandes, geçtiğimiz sezonda 49 maçta forma giydi ve 12 gol 3 asistlik katkıda bulundu.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması

YENİ AYRILIKLAR GÜNDEMDE

Bu arada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sonrası 3 futbolcunun daha ayrılığı gündemde. Bu isimlerden ilki Al-Musrati.

11 milyon euroya transfer edilen Al-Musrati ile beklenen düzeyde bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak. Al-Musrati'nin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Jean Onana'yla da vedalaşılacak.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması
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