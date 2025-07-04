Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı

Beşiktaş'ta takımın yıldız isimlerinden Gedson Fernandes için Avrupa kulüpleri harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim yıldız isim için kritik karar aldı.

Beşiktaş’ta gelecek sezon hazırlıkları devam ederken kadrodaki bazı futbolculara Avrupa’dan ciddi talipler çıkıyor. Beşiktaş'ın bonservisinin tamamını almak istediği Gedson Fernandes'e Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor.

RUSYA'DAN GELEN TEKLİFLER GERİ ÇEVRİLMİŞTİ

Benfica ile bonservisin kalan yüzde 50'lik kısmı için anlaşma sağlayamayan yönetim, Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirmişti.



GEDSON'UN AYRILMA İHTİMALİ

Oyuncuyu 20 milyon euro'nun altına bırakmaya yanaşmayan siyah beyazlılar, iyi bir bonservis elde edebilirse transfere izin verecek. Gedson Fernandes’in ayrılma ihtimaline karşı orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş milli yıldız Orkun Kökçü için nabız yoklayabilir.

