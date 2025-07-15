Beşiktaş'tan golcü sürprizi! Taraftarı daha da coşturacak transfer

Tammy Abraham ve Orkun Kökçü transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş bir golcü takviyesi daha yapmak istiyor. Yönetim transfer çalışmaları doğrultusunda rotayı İtalya’ya çevirdi. Beşiktaş sürpriz golcü için harekete geçebilir.

Beşiktaş transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü’yü kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş yönetimi taraftarı daha da coşturacak bir ismi listeye aldı.

FORVETE TAKVİYE

Siyah-beyazlı ekip forvet hattına bir takviye daha istiyor. İtalyan basını, Ciro Immobile ile yollarını ayıran Beşiktaş için yeni golcü ismi duyurdu.

TAREMI ATAĞI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Fulham ve Katar'dan bir takım, Inter forması giyen Mehdi Taremi ile ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Porto'dan Inter'e transfer olan Iranlı forvet İtalya'da beklentileri karşılayamadı.

43 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş Haziran ayında da Taremi'yi listeye almıştı. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor Inter formasıyla 43 maçta 3 gol kaydetti.