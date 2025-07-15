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 | Murat Makas

Beşiktaş'tan golcü sürprizi! Taraftarı daha da coşturacak transfer

Tammy Abraham ve Orkun Kökçü transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş bir golcü takviyesi daha yapmak istiyor. Yönetim transfer çalışmaları doğrultusunda rotayı İtalya’ya çevirdi. Beşiktaş sürpriz golcü için harekete geçebilir.

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Beşiktaş'tan golcü sürprizi! Taraftarı daha da coşturacak transfer
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 10:55

dönemine damga vurmaya devam ediyor. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü’yü kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş yönetimi taraftarı daha da coşturacak bir ismi listeye aldı.

Beşiktaş'tan golcü sürprizi! Taraftarı daha da coşturacak transfer

FORVETE TAKVİYE

Siyah-beyazlı ekip hattına bir takviye daha istiyor. İtalyan basını, Ciro Immobile ile yollarını ayıran Beşiktaş için yeni golcü ismi duyurdu.

Beşiktaş'tan golcü sürprizi! Taraftarı daha da coşturacak transfer

TAREMI ATAĞI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Fulham ve Katar'dan bir takım, Inter forması giyen Mehdi Taremi ile ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Porto'dan Inter'e transfer olan Iranlı forvet 'da beklentileri karşılayamadı.

43 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş Haziran ayında da Taremi'yi listeye almıştı. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor Inter formasıyla 43 maçta 3 gol kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular

Taremi ile Inter arasında kaç yıl sözleşme var?
32 yaşındaki Mehdi Taremi, Inter ile 2027 yazına kadar kontrat imzalamış durumda.
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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#İtalya
#forvet
#Mehdi Taremi
#Ciro Immobile
#Spor
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