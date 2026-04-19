Beşiktaş’tan kanat operasyonu: Transferde çifte bomba

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelecek sezon için transfer çalışmalarına ilk adımı attı. Bu yıl şampiyonluk yarışından erken kopan Siyah-beyazlıların hedefinde 2 yıldız isim var.
Sabah Spor’un haberine göre Beşiktaş, yeni sezonda özellikle kanatları güçlendirecek hamleler yapmayı planlıyor.
Bu kapsamda kara kartalların gözünü diktiği yeni kanatlar belli oldu.
Hayali kurulan isimler aslında çok da yabacı değil. Çünkü daha önce de Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan iki isim olan Inter'den Luis Henrique ile Saint-Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili yine ilk düşünülen isimler arasında.
Henrique için Beşiktaş ile Inter arasında oldukça yoğun görüşmeler yapılsa da İtalyanlar, Dumfries'in sakatlığı sonrası transfer konusunu geri plana attı.
Ancak teknik direktör Sergen Yalçın’ın son dönemde rotasyona düşen Brezilyalı oyuncuyu çok beğendiği biliniyor.
İtalyan temsilcisi, 23 milyon euroya Marsilya'dan aldığı 24 yaşındaki futbolcudan minimum 20 milyon euro bonservis planlıyor.
Inter'de 2030'a kadar sözleşmesi olan Luis Henrique, bu sezon 38 maçta 1 gol, 3 asist kaydetti.
Beşiktaş’ın göz koyduğu ikinci yıldız olan Davitashvili için de bir kez daha güçlü şekilde masaya oturulması öngörülüyor.
Beşiktaş'ın Fransa 2. Ligi'nde forma giyen ve İngiltere'den teklif arayan başarılı futbolcu ile teması olduğu belirtildi.
St. Etienne takımının Gürcü sol kanat oyuncusunun satışında aceleci davranmayacağı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Zuriko Davitashvili ise Gürcistan Milli Takımı'nda 54 maçta 7 gol attı.