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Beşiktaş'tan Kayserispor galibiyeti sonrası hakem tepkisi: Türk futbolu, size rağmen...

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 00:24 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 00:27
Beşiktaş&#039;tan Kayserispor galibiyeti sonrası hakem tepkisi: Türk futbolu, size rağmen...

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0'la geçti. Konuk takımın golleri Gedson ve Immobile(2)'den gelirken karşılaşma sonrası Beşiktaş hakeme tepki gösterdi. 

Trendyol Süper Lig​'de Kayserispor​ ve Beşiktaş​ karşı karşıya geldi. Kayserispor​'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. 

Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ceza sahası içinde elle oynamaya itiraz eden kulüp, penalı kuralının uygulanmadığını söyledi.

Beşiktaş'tan Kayserispor galibiyeti sonrası hakem tepkisi: Türk futbolu, size rağmen... - 1. Resim

"TÜRK FUTBOLU, SİZE RAĞMEN..."

Beşiktaş​'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu​, size rağmen."

KAYSERİSPOR'DAN DA HAKEME TEPKİ GELDİ!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında TFF ve MHK'ya seslenen Çamlı, "Federasyona ve MHK'ye buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlara verirlerse o zaman daha değişik konuşurum" dedi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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Cengiz 1 Ekim 2024 00:28

Beşiktaş yine kazandı ama hüküm demiş gibi hakime kızdılar biraz abartmışlar galiba

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