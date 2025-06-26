Beşiktaş'tan Lyon çıkarması! Küme düşen takımdan 4 yıldız getiriyor

Beşiktaş, Fransız ekibi Olympique Lyon'un küme düşmesinin ardından bazı futbolcular için harekete geçti. Beşiktaş Olympique Lyon'un 4 yıldız futbolcusu için resmen hamle yapıyor. İşte transfer detayları...

Gelecek sezon için güçlü kadro kurmak isteyen Beşiktaş takımdan istenilmeyen futbolcuları yollamak istiyor. Transferlerden ekonomik olarak zarar gören siyah-beyazlı ekip takıma getirilecek isimlerde nokta atışı yapacak. Sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş, Lyon'un küme düşmesinin ardından Fransız devinin yıldızları için devreye girdi. Uzun süredir bu kararı bekleyen Beşiktaş transfer komitesinin 4 yıldızla anlaşmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı.

AMERİKALI ÖN LİBEROYA TEKLİF!

Kaliteli bir 6 numara almak isteyen Beşiktaş'ta listenin başında ABD'li ön libero Tanner Tessmann bulunuyor. Lyon'un 1.88'lik devini ikna eden Beşiktaş yönetiminin Lyon'a yaptığı teklif de belli oldu. 6 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Tessmann için 2 milyon euro teklif eden Beşiktaş beklemeye geçti.

LYON'UN KAPTANI LİSTEDE

Merkez orta sahaya da takviye yapmak isteyen Kara Kartal, Lyon'un kaptanı Corentin Tolisso ile anlaşmak üzere. Lyon ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Tolisso'nun kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı ve Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ BELÇİKALI FOFANA İÇİN DEVREDE

Geçtiğimiz sezon 19.5 milyon euroya Gent'ten transfer ettiği Belçikalı Malick Fofana için de devrede olan Beşiktaş sol kanatta forma giyen yıldızın transferi konusunda ciddi mesafe kat etti. Geçen sezon 41 maçta forma giyen Fofana 11 gol 6 asistle mücadele etti. Fofana'nın piyasa değeri ise 30 milyon euro.

GÜRCÜ GOLCÜ İLE TEMAS KURULDU

Avrupa devlerinin de listesinde olan Gürcü yıldız Georges Mikautadze de küme düşen Lyon'dan ayrılmak isteyen yıldızlar arasında... Özellikle Solskjaer'in ısrarla istediği yıldız golcü için Beşiktaş bastırıyor. Başkan Serdal Adalı'nın bizzat devreye girerek bu transferi bitirmesi bekleniyor.