Beşiktaş'tan milli yıldız hamlesi: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü transferi için resmen görüşmeler başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Orkun Kökçü için sürpriz şekilde devreye giren Beşiktaş, Benfica ile masaya oturdu.

Beşiktaş'tan transferde ters köşe geldi. Orkun Kökçü için ivedi harekete geçen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan önce sürpriz transferi bitirmek istiyor. Esasen ise Orkun Kökçü'nün Benfica'dan ayrılma isteğini de avantaj olarak gören Beşiktaş yönetimi, milli yıldız için kritik görüşmelerde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİ İÇİN RESMİ SÜREÇ BAŞLADI

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için resmen pazarlıklar başladı. Milli yıldızın; Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile tartışması sebebiyle Portekiz'den ayrılmak istemesi, an itibarıyla Beşiktaş için transferde avantajlı bir durum oluşturdu. Ayrıca Benfica ile iyi ilişkileri olan Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü transferini taksitli bir ödeme planıyla gerçekleştirebileceği düşünülüyor.

ORKUN KÖKÇÜ DE BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın şampiyonluk kadrosu için orta sahaya istediği Orkun Kökçü, kulüplerin anlaşması durumunda siyah beyazlı formayı giymeye olumlu yaklaşıyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BENFICA PERFORMANSI

2023 yazında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, şu ana kadar Portekiz deviyle 98 maça çıktı ve 19 gol ile 22 asistlik katkı sağladı.