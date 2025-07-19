Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu açıklaması! Hazırlık maçında sakatlanmıştı

Beşiktaş, Wolfsberger AC ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya’da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 46. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.