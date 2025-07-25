Beşiktaş'tan net yaptırım: Kulüp üyeliğinden çıkarılıyor!

Beşiktaş'tan ırkçılık karşısında kritik bir hamle geldi. Beşiktaş yönetimi, Shaktar Donetskli Kevin'e ırkçılık yapan kulüp üyesi için ihraç kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibimiz Shakhtar Donetsk’in futbolcusu Kevin’e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki Kongre Üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kulübümüz ve büyük Beşiktaş taraftarı, geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

TUR ZORA GİRMİŞTİ

İlk maçı İstanbul'da 4-2 kaybeden Beşiktaş, dezavantajlı skorla önümüzdeki hafta deplasmana çıkacak.