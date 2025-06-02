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 | Murat Makas

Beşiktaş'tan Onyekuru bombası! Serdal Adalı istedi, görüşme gerçekleştirildi

Gelecek sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Beşiktaş, kanat transferi için sürpriz bir ismi listeye aldı. Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru'nun tekrardan Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin Onyekuru ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Beşiktaş'tan Onyekuru bombası! Serdal Adalı istedi, görüşme gerçekleştirildi
KAYNAK:
Ajansspor
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 14:38

Beşiktaş gelecek sezon için iddialı kadro kurmayı hedeflerken sürpriz isimler gündeme geliyor. Siyah-beyazlılarda birçok isimler yolların ayrılması hedefleniyor. Tek gündemi transfer olan Beşiktaş öncelikle hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.

Beşiktaş'tan Onyekuru bombası! Serdal Adalı istedi, görüşme gerçekleştirildi

BEŞİKTAŞ'TAN ONYEKURU HAMLESİ

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun Süper Lig'e geri döneceği yazıldı. İddialara göre oyuncuyla Beşiktaş’ın ilgilendiği ortaya çıktı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu için Süper Lig devinin harekete geçtiği yazıldı.

ONYEKURU İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni sezon planlaması doğrultusunda Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru ile görüşme gerçekleştirdi. İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerin olumlu geçtiği, Onyekuru'nun tekrardan Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş'tan Onyekuru bombası! Serdal Adalı istedi, görüşme gerçekleştirildi

Henry Onyekuru'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Bu sezon sık sakatlık yaşayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 maçta forma giyerken skor katkısı veremedi.

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