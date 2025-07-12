Beşiktaş'tan Orkun Kökçü paylaşımı! İşte uçaktan ilk mesaj

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü transferini açıkladı. Sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelen 24 yaşındaki milli futbolcu, hayali olan siyah-beyazlı formaya kavuşuyor.

Orkun Kökçü, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Beşiktaşlı taraftarlar Orkun Kökçü'yü karşılamak için organize oldu.

''ORKUN KÖKÇÜ ZATEN BEŞİKTAŞLI''

Beşiktaş'tan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili paylaşım geldi. Orkun Kökçü uçakta ''Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!'' dedi. Ayrıca Orkun Kökçü'nün Serdal Adalı ile pozu da paylaşıldı.

https://x.com/Besiktas/status/1944011192474767672