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 | Murat Makas

Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Orkun Kökçü'nün partneri olacak

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar Orkun Kökçü'nün yanına orta sahaya transfer yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların listesinde öne çıkan isim belli oldu.

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Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Orkun Kökçü'nün partneri olacak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:22

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için dönemini hareketli geçiriyor. Tammy Abraham ve gibi yıldızları alarak transferde ses getiren siyah-beyazlılar sağ bek Kyle Walker Peters'ı da sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etmişti.

CAJUSTE DEFTERİ KAPANMADI

Orkun Kökçü ile kaliteyi yukarı çeken Kara Kartal, milli yıldızın yanına yeni bir partner arıyordu. Daha önce Napoli'den Jens Cajuste ile anlaşılmış ancak Orkun transferiyle süreç uzamıştı.

Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Orkun Kökçü'nün partneri olacak

İsveçli oyuncu da diğer teklifleri değerlendirmeye almıştı. Cajuste defteri tamamen kapanmazken, ön libero adaylarının listede yapılan elemelerle 3'e düştüğü öğrenildi.

Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Orkun Kökçü'nün partneri olacak

BEŞİKTAŞ'A ALMAN PANZERİ

Siyah-beyazlıların orta saha adaylarından birisi de Hoffenheim forması giyen 26 yaşındaki Anton Stach.
Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun maliyeti ve durumuna dair araştırmaları başlattı.

Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Orkun Kökçü'nün partneri olacak

2 GOL 2 ASİST KAYDETTİ

Geçen sezon 39 maçta forma giyen ive stikrarlı grafik yakalayan Stach, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Stach'ın kulübüyle 2027'e kadar kontratı bulunuyor. 1.94'lük dev orta saha, Almanya Milli Takımı ile de 2 maçta görev aldı.

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#transfer
#beşiktaş
#orkun kökçü
#Anton Stach
#Jens Cajuste
#Spor
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