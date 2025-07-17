Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Orkun Kökçü'nün partneri olacak

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için transfer dönemini hareketli geçiriyor. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi yıldızları alarak transferde ses getiren siyah-beyazlılar sağ bek Kyle Walker Peters'ı da sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etmişti.

CAJUSTE DEFTERİ KAPANMADI

Orkun Kökçü ile kaliteyi yukarı çeken Kara Kartal, milli yıldızın yanına yeni bir partner arıyordu. Daha önce Napoli'den Jens Cajuste ile anlaşılmış ancak Orkun transferiyle süreç uzamıştı.

İsveçli oyuncu da diğer teklifleri değerlendirmeye almıştı. Cajuste defteri tamamen kapanmazken, ön libero adaylarının listede yapılan elemelerle 3'e düştüğü öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A ALMAN PANZERİ

Siyah-beyazlıların orta saha adaylarından birisi de Hoffenheim forması giyen 26 yaşındaki Anton Stach.

Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun maliyeti ve durumuna dair araştırmaları başlattı.

2 GOL 2 ASİST KAYDETTİ

Geçen sezon 39 maçta forma giyen ive stikrarlı grafik yakalayan Stach, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Stach'ın kulübüyle 2027'e kadar kontratı bulunuyor. 1.94'lük dev orta saha, Almanya Milli Takımı ile de 2 maçta görev aldı.