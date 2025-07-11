Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer! Kerem Aktürkoğlu bombası

Tammy Abraham ve David Jurasek gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş transferde dört koldan saldırıyor. Siyah-beyazlı ekip Benfica’dan Orkun Kökçü transferine çok yakın. Öte yandan siyah beyazlıların, Orkun Kökçü'nün yanı sıra Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu da gündemine aldığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ KEREM İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Beinsports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu Benfica'ya sordu. Ancak siyah beyazlıların, 26 yaşındaki yıldızla herhangi bir temasa geçmediği bildirildi. Yönetimin, Kerem için nabız yokladığı ancak şu an için resmi bir girişimin olmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE İSTİYOR

Galatasaray’ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öğrenildi. Portekiz basını A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Benfica'da oynayan millî futbolcu Kerem Aktürkoğlu için teklif yaptı. Kanarya'nın 4 milyon euro maaş önerdiği iddia edildi.