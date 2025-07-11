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 | Murat Makas

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer! Kerem Aktürkoğlu bombası

Orkun Kökçü transferini olumlu bitirmek isteyen Beşiktaş, Benfica'nın diğer milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor. Beşiktaş, Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem'i gündemine aldı.

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Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer! Kerem Aktürkoğlu bombası
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 11:12

Tammy Abraham ve David Jurasek gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş transferde dört koldan saldırıyor. Siyah-beyazlı ekip ’dan transferine çok yakın. Öte yandan siyah beyazlıların, Orkun Kökçü'nün yanı sıra Benfica forması giyen 'nu da gündemine aldığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer! Kerem Aktürkoğlu bombası

BEŞİKTAŞ KEREM İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Beinsports'ta yer alan habere göre; , Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu Benfica'ya sordu. Ancak siyah beyazlıların, 26 yaşındaki yıldızla herhangi bir temasa geçmediği bildirildi. Yönetimin, Kerem için nabız yokladığı ancak şu an için resmi bir girişimin olmadığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer! Kerem Aktürkoğlu bombası

FENERBAHÇE İSTİYOR

Galatasaray’ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için ’nin de devreye girdiği öğrenildi. Portekiz basını A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Benfica'da oynayan millî futbolcu Kerem Aktürkoğlu için teklif yaptı. Kanarya'nın 4 milyon euro maaş önerdiği iddia edildi.

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#Fenerbahçe
#Spor
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