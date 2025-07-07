Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç kararı

İstanbul
Beşiktaş, gelecek sezonda kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırıyor. Siyah beyazlılarda, Chamberlain'in ardından Tayyip Talha Sanuç'a da ayrılık için kolaylık sağlanacak.
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, performansı kötü oyuncularla yollarını ayırmak istiyor. Siyah beyazlılarda, Chamberlain'in ardından Tayyip Talha'ya da ayrılık için kolaylık sağlanıyor.
Geçen sezon performansı ile tepki çeken Tayyip Talha Sanuç'un Süper Lig'den talipler artıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 25 yaşındaki futbolcusunu elden çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.