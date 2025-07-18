Beşiktaş'tan transfer bombası! Premiere Lig yıldızı geliyor

Transfer dönemine hızlı başlayan Beşiktaş, son olarak Kayle Walker-Peters transferini açıkladıktan sonra veto etmişti. Şimdi ise gözünü Premiere Lig ekiplerinden Wolves forması giyen Gonçalo Guedes'e dikmiş durumda.

Beşiktaş'ın gözüne kestirdiği 28 yaşındaki Portekizli yıldız, sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor. Teknik heyetin özellikle hücum hattında çok yönlü bir oyuncu istemesi üzerine Guedes ismi ön plana çıktı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Wolverhampton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guedes’in bonservis bedelinin 11 milyon Euro olduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

İLK TEKLİF YAPILDI

Bu doğrultuda İngiliz kulübüne ilk teklif iletildi. Portekiz Milli Takımı’nda da 32 kez forma giyen deneyimli kanat oyuncusu, milli formayla 7 gole imza attı. Kariyerinde Valencia, Benfica ve PSG gibi önemli kulüplerde de forma giyen Guedes’in, tecrübesiyle Kara Kartal’a önemli katkı sağlaması bekleniyor.