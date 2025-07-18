Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Efe Demir

Beşiktaş'tan transfer bombası! Premiere Lig yıldızı geliyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli yıldıza gözünü dikti. Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o futbolcu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'tan transfer bombası! Premiere Lig yıldızı geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 10:23

dönemine hızlı başlayan , son olarak Kayle Walker-Peters transferini açıkladıktan sonra veto etmişti. Şimdi ise gözünü Premiere Lig ekiplerinden Wolves forması giyen Gonçalo Guedes'e dikmiş durumda.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Premiere Lig yıldızı geliyor

Beşiktaş'ın gözüne kestirdiği 28 yaşındaki Portekizli yıldız, sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor. Teknik heyetin özellikle hücum hattında çok yönlü bir oyuncu istemesi üzerine Guedes ismi ön plana çıktı.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Premiere Lig yıldızı geliyor

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Wolverhampton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guedes’in bonservis bedelinin 11 milyon Euro olduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Premiere Lig yıldızı geliyor

İLK TEKLİF YAPILDI

Bu doğrultuda İngiliz kulübüne ilk teklif iletildi. Portekiz Milli Takımı’nda da 32 kez forma giyen deneyimli kanat oyuncusu, milli formayla 7 gole imza attı. Kariyerinde Valencia, Benfica ve PSG gibi önemli kulüplerde de forma giyen Guedes’in, tecrübesiyle Kara Kartal’a önemli katkı sağlaması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş berabere kaldı!
Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#premier lig
#Wolves
#Gonçalo Guedes
#Futbolda
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.