Beşiktaş'tan transfer için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters transferi için bilgilendirme geldi. Siyah beyazlı kulüp, İngiliz bek ile anlaştıklarını duyurdu.

Beşiktaş'ta transfer dönemi heyecanı devam ediyor. Camiada üst üste açıklanan isimler taraftarları mutlu ederken, şimdi de Kyle Walker-Peters ile ilgili süreç netleştirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ YAĞMURU

Kartal; transfer sezonuna Tammy Abraham ve Orkun Kökçü takviyeleriyle giriş yaparken, şimdi de Kyle Walker-Peters ile söz kesti.