Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Fenerbahçe ZTK'da son anda nefes aldı

TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa'nın Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı.
Tedesco'nun öğrencilerine galibiyeti getiren tek golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, grubundaki ilk galibiyeti elde etti ve puanını 3 yaptı.
Beyoğlu ise ikinci maçından da sahadan puansız ayrıldı.
Grubun bir sonraki maçında Fenerbahçe evinde Erzurum FK'yı ağırlayacak.
Beyoğlu ise Rizespor deplasmanına gidecek.