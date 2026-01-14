Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Fenerbahçe ZTK'da son anda nefes aldı

TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa'nın Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı.

Tedesco'nun öğrencilerine galibiyeti getiren tek golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, grubundaki ilk galibiyeti elde etti ve puanını 3 yaptı.

Beyoğlu ise ikinci maçından da sahadan puansız ayrıldı.

Grubun bir sonraki maçında Fenerbahçe evinde Erzurum FK'yı ağırlayacak.

Beyoğlu ise Rizespor deplasmanına gidecek.