Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti

Türkiye Kupası grup karşılaşması Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Fenerbahçe karşılaşmasının oynanacağı stat değişti.
Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmeye göre, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da oynanacak mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ziraat Türkiye Kupası Grup karşılaşmamızın oynanacağı stat değişmiştir. 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile oynayacağımız müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacaktır.