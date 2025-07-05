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 | Efe Demir

Beyzanur Akkuş, Avrupa şampiyonu oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Beyzanur Akkuş, İtalya’nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

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Beyzanur Akkuş, Avrupa şampiyonu oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 13:21

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı güreşçisi Beyzanur Akkuş, İtalya’nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar 65 kilo kategorisinde mücadele eden Akkuş, finalde Rus rakibi Margarita Salnazarian’ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Beyzanur Akkuş, ülkemize ve şehrimize büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve Beyzanur’un ailesini yürekten tebrik ediyoruz.

Beyzanur Akkuş, Avrupa şampiyonu oldu
Beyzanur Akkuş, Avrupa şampiyonu oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, spora ve sporcuya desteğimizi her zaman sürdürecek, genç yeteneklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şampiyon sporcumuz Beyzanur Akkuş’u bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

ETİKETLER
#güreş
#Beyzanur Akkuş
#U20 Avrupa Güreş Şampiyonası
#Altın Madalya
#Trabzon Büyükşehir Belediyespor
#Spor
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