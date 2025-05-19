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 | Selahattin Demirel

Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Açıkça cevapladı! Galatasaray sözleri dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Net konuşan Erdoğan ayrıca Galatasaray ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, sarı lacivertli kulübün son durumuyla ilgili de "Başarıya aç bir taraftar haline geldik." dedi.

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Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Açıkça cevapladı! Galatasaray sözleri dikkat çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 22:54

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, bir süredir konuşulan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddialarla ilgili konuştu. A Haber'in canlı yayın konuğu olan Bilal Erdoğan'ın konuşması sırasında "Galatasaray'ı tutmak kolay, Fenerbahçe'yi gelin tutun diyorum çocuklara." ifadeleri dikkat çekti.

"HAYALİMDEN GEÇİRMEDİM"

"İnanın bu haberlerin nerden çıktığını bilmiyorum." diyen Erdoğan "Ben futbolda spor yöneticiliğini hayalimden geçirmedim. Ben kimlik kültürü inşası üzerine çalışıyorum." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Zamanımın çoğunu eğitimle ilgili faaliyetlere veriyorum. Zamanımı futbol yöneticiliğine harcarsam bu önemli işleri ihmal etmek bana hiç yakışmaz diye düşünüyorum. Kendi oğullarımın Fenerbahçe'yi tutması için kıyasıya bir mücadele veriyorum.

Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Açıkça cevapladı! Galatasaray sözleri dikkat çekti

"GALATASARAY'I TUTMAK KOLAY"

Okulda öğrencilerle konuşuyorum. Galatasaray formaları, Galatasaray'ı tutmalar falan. Galatasaray'ı tutmak kolay, Fenerbahçe'yi gelin tutun diyorum çocuklara."


"ADAY DEĞİLİM, FENERBAHÇE DAHA İYİ YÖNETİLSİN İSTİYORUM"

Erdoğan, sarı lacivertli kulübe başkan adayı olacağı iddialarıyla ilgili ise "Fenerbahçe tuttuğum takım. Cumhurbaşkanımızın takımı. Başarıya aç bir taraftar haline geldik." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak Fenerbahçe Başkanlığına aday değilim. Elbette Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. Spor yöneticiliğinin sadece tarafgirlik için değil, oturup sağduyuyla konuşulması lazım. Spor seyircisinin de istemesi lazım. Tabi ki daha iyi yönetilsin istiyorum Fenerbahçe."

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