Tgrt Haber
Haberler>Spor>Bilardo'da, Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası tamamlandı!

Bilardo'da, Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası tamamlandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 23:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 23:49
Bilardo&#039;da, Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası tamamlandı!

Milli bilardocu Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın, Ferdi Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya​'nın Serik ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 9 top müsabakaları oynandı.

Milli sporcu Sinem Kökten, finalde rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
antalya

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...