Bilardo'da, Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası tamamlandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 23:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 23:49
Milli bilardocu Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın, Ferdi Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 9 top müsabakaları oynandı.
Milli sporcu Sinem Kökten, finalde rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.
Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: tgrthaber.com