Bilardo'da, Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası tamamlandı!

25 Kasım 2024 23:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 23:49

Milli bilardocu Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın, Ferdi Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya​'nın Serik ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 9 top müsabakaları oynandı.

Milli sporcu Sinem Kökten, finalde rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.