Biletleri ara transfer döneminde kesildi! Artık Süper Lig'de oynamayacaklar

Süper Lig’de ara transfer dönemi 2 Ocak’ta başladı. Pek çok başarılı isim için büyük bonservis bedelleri ödenerek takımların renklerine bağlandı. Bununla birlikte büyük umutlarla getirilen pek çok ünlü futbolcu ile de yol ayrımına gidildi. İşte 2025-2026 kış transfer döneminde Türkiye’den ayrılan futbolcular…
6 Şubat’ta sona erecek ara transfer dönemi için takımlar son hamlelerini yapıyor. Bir yandan takımlarını güçlendirmek adına başarılı isimleri kadrolarına katan kulüplerde bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor. Bu kapsamda beklenen performansı gösteremeyen pek çok ünlü futbolcunun da bileti kesildi. Futbol gündeminden hiç düşmeyen isimler kış transfer dönemi bitmeden Türkiye’den gönderildi. İşte 2025-2026 ara transfer döneminde gönderilen futbolcuların listesi…
UCHENNA OGUNDU (Santrfor)
Eski takımı: Alanyaspor
Yeni takımı: Augsburg (Almanya)
AARON OPOKU (Sol kanat)
Eski takımı: Kayserispor
Yeni takımı: Eintracht Braunschweig (Almanya 2. Lig)
JULIEN ANZIANI (Merkez orta saha)
Eski takımı: Sarıyerspor
Yeni takımı: Pau FC (Fransa)
JURE BALKOVEC (Sol bek)
Eski takımı: Fatih Karagümrük
Yeni takımı: Omonia Lefkoşa (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)
DOMINIK LIVAKOVIC (Kaleci)
Eski takımı: Fenerbahçe
Yeni takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
TAMMY ABRAHAM (Forvet)
Eski takımı: Beşiktaş
Yeni takımı: Aston Villa (İngiltere)
ATTILA SZALAI (Stoper)
Eski takımı: Kasımpaşa
Yeni takımı: Pogon Szczecin (Polonya)
WILSON SAMAKÉ (Santrfor)
Eski takımı: Bandırmaspor
Yeni takımı: Arda Kardzhali
KADİR SEVEN (Stoper)
Eski takımı: Çorum FK
Yeni takımı: Zulte Waregem (Belçika)
SEBASTIAN SZYMANSKI (10 numara)
Eski takımı: Fenerbahçe
Yeni takımı: Stade Rennes (Fransa)
RAFA SILVA (Forvet arkası)
Eski takımı: Beşiktaş
Yeni takımı: Belçika
DEMİR EGE TIKNAZ (Orta saha)
Eski takımı: Beşiktaş
Yeni takımı: Braga (Portekiz)
DANYLO SIKAN (Santrfor)
Eski takımı: Trabzonspor
Yeni takımı: Anderlecht (Belçika)
DAVID JURASEK (Sol bek)
Eski takımı: Beşiktaş
Yeni takımı: Slavia Prag (Çekya)
ILYA BERKOVSKIY (10 numara)
Eski takımı: Serikspor
Yeni takımı: Torpedo Moskau (Rusya)
JONAS SVENSSON (Sağ bek)
Eski takımı: Beşiktaş
Yeni takımı: Rosenborg (Norveç)
GABRIEL PAULISTA (Stoper)
Eski takımı: Beşiktaş
Yeni takımı: Corinthians (Brezilya)
WISSAM BEN YEDDER (Santrfor)
Eski takımı: Sakaryaspor
Yeni takımı: Wydad Casablanca (Fas)
SERDAR SAATÇI (Stoper)
Eski takımı: Trabzonspor
Yeni takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)
LUAN CAMPOS (Sağ kanat)
Eski takımı: Sivasspor
Yeni takımı: SC Oțelul Galați (Romanya)
RICHIE OMOROWA (Forvet)
Eski takımı: Samsunspor
Yeni takımı: Olympiakos Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi)
JESURUN RAK-SAKYI (Sağ kanat)
Eski takımı: Çaykur Rizespor
Yeni takımı: Crystal Palace (İngiltere)
NIHAD MUJAKIC (Stoper)
Eski takımı: Eyüpspor
Yeni takımı: Partizan (Sırbistan)