Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Biletleri ara transfer döneminde kesildi! Artık Süper Lig'de oynamayacaklar

Şubat 04, 2026 10:32
1
Biletleri ara transfer döneminde kesildi! Artık Süper Lig'de oynamayacaklar

Süper Lig’de ara transfer dönemi 2 Ocak’ta başladı. Pek çok başarılı isim için büyük bonservis bedelleri ödenerek takımların renklerine bağlandı. Bununla birlikte büyük umutlarla getirilen pek çok ünlü futbolcu ile de yol ayrımına gidildi. İşte 2025-2026 kış transfer döneminde Türkiye’den ayrılan futbolcular…

2
Biletleri ara transfer döneminde kesildi! Artık Süper Lig'de oynamayacaklar

6 Şubat’ta sona erecek ara transfer dönemi için takımlar son hamlelerini yapıyor. Bir yandan takımlarını güçlendirmek adına başarılı isimleri kadrolarına katan kulüplerde bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor. Bu kapsamda beklenen performansı gösteremeyen pek çok ünlü futbolcunun da bileti kesildi. Futbol gündeminden hiç düşmeyen isimler kış transfer dönemi bitmeden Türkiye’den gönderildi. İşte 2025-2026 ara transfer döneminde gönderilen futbolcuların listesi…

3
UCHENNA OGUNDU

2025-2026 ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GÖNDERİLEN FUTBOLCULAR

UCHENNA OGUNDU (Santrfor)

Eski takımı: Alanyaspor

Yeni takımı: Augsburg (Almanya)

4
AARON OPOKU

AARON OPOKU (Sol kanat)

Eski takımı: Kayserispor

Yeni takımı: Eintracht Braunschweig (Almanya 2. Lig)

5
JULIEN ANZIANI

JULIEN ANZIANI (Merkez orta saha)

Eski takımı: Sarıyerspor

Yeni takımı: Pau FC (Fransa)

6
JURE BALKOVEC

JURE BALKOVEC (Sol bek)

Eski takımı: Fatih Karagümrük

Yeni takımı: Omonia Lefkoşa (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

7
DOMINIK LIVAKOVIC

DOMINIK LIVAKOVIC (Kaleci)

Eski takımı: Fenerbahçe

Yeni takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

8
TAMMY ABRAHAM

TAMMY ABRAHAM (Forvet)

Eski takımı: Beşiktaş

Yeni takımı: Aston Villa (İngiltere)

9
ATTILA SZALAI

ATTILA SZALAI (Stoper)

Eski takımı: Kasımpaşa

Yeni takımı: Pogon Szczecin (Polonya)

10
WILSON SAMAKÉ

WILSON SAMAKÉ (Santrfor)

Eski takımı: Bandırmaspor

Yeni takımı: Arda Kardzhali

11
KADİR SEVEN

KADİR SEVEN (Stoper)

Eski takımı: Çorum FK

Yeni takımı: Zulte Waregem (Belçika)

12
SEBASTIAN SZYMANSKI

SEBASTIAN SZYMANSKI (10 numara)

Eski takımı: Fenerbahçe

Yeni takımı: Stade Rennes (Fransa)

13
RAFA SILVA

RAFA SILVA (Forvet arkası)

Eski takımı: Beşiktaş

Yeni takımı: Belçika

14
DEMİR EGE TIKNAZ

DEMİR EGE TIKNAZ (Orta saha)

Eski takımı: Beşiktaş

Yeni takımı: Braga (Portekiz)

15
DANYLO SIKAN

DANYLO SIKAN (Santrfor)

Eski takımı: Trabzonspor

Yeni takımı: Anderlecht (Belçika)

16
DAVID JURASEK

DAVID JURASEK (Sol bek)

Eski takımı: Beşiktaş

Yeni takımı: Slavia Prag (Çekya)

17
ILYA BERKOVSKIY

ILYA BERKOVSKIY (10 numara)

Eski takımı: Serikspor

Yeni takımı: Torpedo Moskau (Rusya)

18
JONAS SVENSSON

JONAS SVENSSON (Sağ bek)

Eski takımı: Beşiktaş

Yeni takımı: Rosenborg (Norveç)

19
Biletleri ara transfer döneminde kesildi! Artık Süper Lig'de oynamayacaklar

GABRIEL PAULISTA (Stoper)

Eski takımı: Beşiktaş

Yeni takımı: Corinthians (Brezilya)

20
WISSAM BEN YEDDER

WISSAM BEN YEDDER (Santrfor)

Eski takımı: Sakaryaspor

Yeni takımı: Wydad Casablanca (Fas)

21
SERDAR SAATÇI

SERDAR SAATÇI (Stoper)

Eski takımı: Trabzonspor

Yeni takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)

22
LUAN CAMPOS

LUAN CAMPOS (Sağ kanat)

Eski takımı: Sivasspor

Yeni takımı: SC Oțelul Galați (Romanya)

23
RICHIE OMOROWA

RICHIE OMOROWA (Forvet)

Eski takımı: Samsunspor

Yeni takımı: Olympiakos Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi)

24
JESURUN RAK-SAKYI

JESURUN RAK-SAKYI (Sağ kanat)

Eski takımı: Çaykur Rizespor

Yeni takımı: Crystal Palace (İngiltere)

25
NIHAD MUJAKIC

NIHAD MUJAKIC (Stoper)

Eski takımı: Eyüpspor

Yeni takımı: Partizan (Sırbistan)

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.