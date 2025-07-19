Birgül Erken Türkiye rekorunu kırdı: Serbest Dalış Şampiyonası'nda art arda altın madalyalar!

İstanbul
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde 38 metreye dalış yapan Birgül Erken, Türkiye rekoru kırdı. Milli sporcu, M1 kategorisinde yarıştığı şampiyonada üç gün üst üste altın madalya kazandı.
Birgül Erken, şampiyonanın son gününde çift palet branşında dalış yapacak.
Milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde 92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak Türkiye rekorunun yeni sahibi olmuştu.