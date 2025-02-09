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Editor
 | Burak Ayaydın

Bitti bu iş! Victor Osimhen için resmen 75 milyon Euro

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için 75 milyon Euro masada! Roberto Firmino'yu gözden çıkaran Al-Ahli, Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için flaş bir teklif yaptı. İşte detaylar!

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Bitti bu iş! Victor Osimhen için resmen 75 milyon Euro
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 10:36

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için Napoli'ye tam 75 milyon Euro teklif edildi! Roberto Firmino'yu lig kadrosuna almayan Al-Ahli, Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen için gözü karattı ve sözleşme fesih bedelini resmen teklif etti.

GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN İÇİN NAPOLI'YE TEKLİF

Calciomercato'nun duyurduğu habere göre Victor Osimhen için devreye giren Al-Ahli, sözleşme fesih bedeli olan 75 milyon Euroyu gözden çıkarmıştı. Ancak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'in Avrupa'dan ayrılmak istememesi ve Türkiye'de mutlu olduğunu belirtmesiyle transfer gerçekleşmedi. Ayrıca Nijeryalı golcü için Juventus, Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin de ilgisi olduğu belirtilen haberde; sezon sonunda oyuncunun Türkiye'den ayrılmasının yüksek ihtimal olduğunun altı çizildi. 

GALATASARAY'A TRANSFERİ ZOR 

Taraftarın kalmasını istediği Osimhen için 75 milyon Euro ödeme yapılmasının pek mümkün olmadığı futbol ortamında, Galatasaray'ın Mauro Icardi ve Alvaro Morata ikilisiyle yola devam edeceği düşünülüyor. 

OSIMHEN'DEN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Galatasaray forması ile 22 maça çıkan yıldız futbolcu, 17 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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ETİKETLER
#Spor
#Napoli
#transfer dönemi
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#victor osimhen
#Spor
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