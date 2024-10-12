Bizim Çocuklar adım adım A Ligi'ne! İşte Uluslar B Ligi'nde puan durumu

12 Ekim 2024 03:26 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 03:55

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 mağlup etti ve grupta liderliğini sürdürdü. Milliler grubunu lider tamamlayarak finallerde mücadele etmek isterken, aldıkları galibiyetle liste güncellendi. İşte Uluslar B Ligi'nde son durum...

Montella'dan galibiyet sonrası Millileri öven yorum: Bu bir rekor

Montella'dan galibiyet sonrası Millileri öven yorum: Bu bir rekor

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan heyecan dolu karşılaşmada, A Milli Futbol Takımımız, Karadağ​'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maça hızlı başlayan Milliler, aradıkları golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci​ ile buldu. Bu kritik galibiyetle Türkiye​, UEFA Uluslar B Ligi​ 4. Grup'taki liderliğini perçinledi ve puanını 7'ye yükseltti.

PUAN DURUMU

Karşılaşmanın ardından güncellenen puan durumu şu şekilde:

Türkiye: 7 puan ile lider

Galler: 5 puan ile ikinci sırada

İzlanda: 4 puan ile üçüncü sırada

Karadağ: Henüz puanla tanışamadı ve 0 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇ ÖNEMLİ

Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta oynadığı üç maç sonunda sadece bir beraberlik alarak, diğer maçlarını kazandı ve rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etti. Galler ve İzlanda'nın kendi aralarında berabere kaldığı haftada, Türkiye'nin galibiyeti, gruptaki rekabeti daha da kızıştırdı.

Milliler, gösterdikleri performansla taraftarlarını gelecek maçlar için umutlandırırken, Karadağ ise bu yenilgiyle zorlu bir sürece girdi. Milliler, pazartesi günü İzlanda deplasmanına konuk olacak.

ULUSLAR LİGİ BİR ÜST LİGE NASIL ÇIKILIR?

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.