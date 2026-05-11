Bodrum FK Çorum FK maç sonucu kaç kaç? Süper Lig’e çıkacak takım belli oldu mu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TFF 1. Lig play-off yarı final aşamasının ilk maçında Bodrum FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın golü 65. dakikada Ali Aytemur’dan geldi.
Bodrum FK’da Seferi, 22. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Eşleşmenin rövanş karşılaşması 15 Mayıs tarihinde Çorum’da oynanacak. Yarı final turunu geçen ekip, finalde Esenler Erokspor’un rakibi olacak.