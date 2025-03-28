Bodrum FK - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe karşılaşacak. Müsabaka Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe taraftarları cezalar nedeniyle tribünlerde olmayacak. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Müsabaka Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI YOK

Mücadelede Fenerbahçe taraftarları cezaları nedeniyle yer alamayacak.

HAKEM KADROSU

Bodrum FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Yiğit Arslan görev alacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oturacak. Godinho'ya AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.