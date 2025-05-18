Bodrum FK-Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. İşte düşme hattındaki Bodrum FK ile Avrupa iddiasındaki Trabzonspor maçına dair tüm detaylar ve canlı anlatım.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Bodrum FK arasında oynanacak zorlu maç, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı mücadele, Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak. Müsabakada Trabzonspor Avrupa iddiası için sahaya çıkacak, düşme hattındaki Bodrum FK ise ligde kalma mücadelesi verecek.

TRABZONSPOR VE BODRUMSPOR'DA MAÇ ÖNCESİ DURUM

Ligde oynadığı 33 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgi alan Trabzonspor; 46 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Bodrum FK'nın ise 33 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyetle birlikte 35 puanı var.

İLK MAÇI TRABZON ALMIŞTI

İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk maç için karşı karşıya geldiğinde tarih 22 Aralık 2024'ü gösteriyordu. Müsabaka Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Herelle, Ali, Cenk, Ahmet, Taylan, Fredy, Bardhi, Gökdeniz



Trabzonspor: Muhammet Taha, Okay, Salih, Malheiro, Arif, Lundstram, Ozan, Cham, Zubkov, Nwakaeme, Draguş