Bodrum FK'da yeni teknik direktör belli oldu!

Süper Lig'den küme düşmesiyle birlikte Jose Morais ile yollarını ayıran Bodrum FK, an itibarıyla Burhan Eşer ile anlaştı. Muğla temsilcisi, Burhan Eşer dönemi için resmi bilgilendirmede bulundu.

1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK'da, resmen Burhan Eşer dönemi başladı. Yeşil beyazlılar, gelecek sezon için genç hocayla anlaşmaya vardı.

BODRUM FK'DAN BURHAN EŞER İÇİN AÇIKLAMA

"Kulübümüzde daha önce futbol oynayan ve takım kaptanlığı yapan, sonrasında yardımcı antrenör olarak görev alan Burhan Eşer, yeni sezonda teknik sorumlumuz olarak görev yapacaktır. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz."

BODRUM FK'DA YENİ HEDEFLER

İlk olarak 1. Lig'de kümede kalma mücadelesinden uzak olmak isteyen Bodrum FK, esasen ise Süper Lig'e geri dönmeyi amaçlıyor.