Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 18:30

Bodrumspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bodrumspor Bandırmaspor saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor'u konuk ediyor. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve başlama saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Bodrum FK-Bandırmaspor maçının yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bodrumspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bodrumspor Bandırmaspor saat kaçta?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 18:30

'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen , kendi sahasında ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, Sarıyer deplasmanında aldığı galibiyetin ardından taraftarı önünde de üç puan kazanmayı hedefliyor. Mücadele öncesinde takımların hazırlıkları ve sakat oyuncuların son durumu gündeme gelirken futbolseverler de Bodrum FK-Bandırmaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Bodrumspor-Bandırmaspor maçı nereden canlı izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar.

BODRUM FK BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Bodrum FK-Bandırmaspor karşılaşmasının saat 19.00'da başlaması planlanıyor. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Bodrumspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bodrumspor Bandırmaspor saat kaçta?

Bodrum FK, Sarıyer karşısında elde ettiği galibiyetin ardından Bandırmaspor maçına da kazanma hedefiyle hazırlanıyor. Konuk ekip Bandırmaspor ise deplasmanda puan alarak ligdeki mücadelesini sürdürmek istiyor.

BODRUM FK BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum FK ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi TRT Spor'un televizyon yayını üzerinden takip edebilecek.

Bodrumspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bodrumspor Bandırmaspor saat kaçta?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT Spor'un resmî canlı yayın sayfasını ziyaret edebilir.

BODRUM FK-BANDIRMASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bodrum FK-Bandırmaspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor'un resmî yayınını takip edebilir. Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu ve maç sırasında yaşanan gelişmeler de spor haber platformlarından takip edilebilecek.

Bodrum FK, iç sahada alacağı galibiyetle son haftalarda yakaladığı çıkışı devam ettirmeyi hedefliyor. Bandırmaspor ise rakibinin saha avantajına karşılık vererek deplasmandan puanla dönmek istiyor.

BODRUM FK TEKNİK DİREKTÖRÜ BURHAN EŞER'DEN BANDIRMASPOR MAÇI AÇIKLAMASI

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Bandırmaspor karşılaşması öncesinde takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara Keçiörengücü karşısında alınan mağlubiyetin ardından takım olarak gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını belirten Eşer, Sarıyer maçında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve galibiyet elde ettiklerini ifade etti.

Takımın yeni kurulduğuna ve potansiyelli oyunculardan oluştuğuna dikkat çeken Burhan Eşer, Sarıyer karşılaşmasında kazanılan öz güvenin Bandırmaspor maçına da yansımasını istediklerini dile getirdi. Ligde daha fazla galibiyet almaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, oyuncularının mücadele gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bodrum FK'nın iç sahada taraftar desteğiyle farklı bir atmosfer yakaladığını söyleyen Eşer, tribünlerin dolmasının takımın motivasyonuna katkı sağlayacağını kaydetti. Taraftarlarla takımın bütünleşmesinin önemine işaret eden teknik direktör, kulüp bünyesinde birlik ve beraberliğin güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER
#bodrum fk
#trt spor
#bandırmaspor
#Trendyol 1. Lig
#burhan eşer
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.