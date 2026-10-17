Bodrumspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bodrumspor Bandırmaspor saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Bodrum FK, kendi sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, Sarıyer deplasmanında aldığı galibiyetin ardından taraftarı önünde de üç puan kazanmayı hedefliyor. Mücadele öncesinde takımların hazırlıkları ve sakat oyuncuların son durumu gündeme gelirken futbolseverler de Bodrum FK-Bandırmaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Bodrumspor-Bandırmaspor maçı nereden canlı izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar.

BODRUM FK BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Bodrum FK-Bandırmaspor karşılaşmasının saat 19.00'da başlaması planlanıyor. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Bodrum FK, Sarıyer karşısında elde ettiği galibiyetin ardından Bandırmaspor maçına da kazanma hedefiyle hazırlanıyor. Konuk ekip Bandırmaspor ise deplasmanda puan alarak ligdeki mücadelesini sürdürmek istiyor.

BODRUM FK BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum FK ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi TRT Spor'un televizyon yayını üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT Spor'un resmî canlı yayın sayfasını ziyaret edebilir.

BODRUM FK-BANDIRMASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bodrum FK-Bandırmaspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor'un resmî yayınını takip edebilir. Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu ve maç sırasında yaşanan gelişmeler de spor haber platformlarından takip edilebilecek.

Bodrum FK, iç sahada alacağı galibiyetle son haftalarda yakaladığı çıkışı devam ettirmeyi hedefliyor. Bandırmaspor ise rakibinin saha avantajına karşılık vererek deplasmandan puanla dönmek istiyor.

BODRUM FK TEKNİK DİREKTÖRÜ BURHAN EŞER'DEN BANDIRMASPOR MAÇI AÇIKLAMASI

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Bandırmaspor karşılaşması öncesinde takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara Keçiörengücü karşısında alınan mağlubiyetin ardından takım olarak gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını belirten Eşer, Sarıyer maçında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve galibiyet elde ettiklerini ifade etti.

Takımın yeni kurulduğuna ve potansiyelli oyunculardan oluştuğuna dikkat çeken Burhan Eşer, Sarıyer karşılaşmasında kazanılan öz güvenin Bandırmaspor maçına da yansımasını istediklerini dile getirdi. Ligde daha fazla galibiyet almaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, oyuncularının mücadele gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bodrum FK'nın iç sahada taraftar desteğiyle farklı bir atmosfer yakaladığını söyleyen Eşer, tribünlerin dolmasının takımın motivasyonuna katkı sağlayacağını kaydetti. Taraftarlarla takımın bütünleşmesinin önemine işaret eden teknik direktör, kulüp bünyesinde birlik ve beraberliğin güçlenmesi gerektiğini ifade etti.