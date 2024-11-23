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Bodrumspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 19:03 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 19:32
Bodrumspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Süper Lig’de en yakın rakibinin 5 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, 13. hafta mücadelesinde Bodrumspor’a konuk oluyor. Maçın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig’in 13. hafta maçında Bodrumspor​, Galatasaray’ı evinde konuk ediyor.

 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

13'🚫Mertens'in şutu kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

17'🚫Sallai'nin şutunu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

21'🚫Fredy şutunda kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.

 

 

 

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Galatasaray​'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim karşılaşmayı tribünden takip etti.

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İLK 11'LER

Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Taylan, Samet, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz, Puşçaş

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Osimhen, Sallai

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HAKEM KADROSU

Bodrum FK​ ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı. Muhammet Ali Metoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Kısal yaptı. Mücadelede dördüncü hakem olarak Yiğit Arslan görev aldı.

VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Serkan Çimen görevlendirildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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