Bodrumspor - Galatasaray maçı canlı anlatım
Süper Lig’de en yakın rakibinin 5 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, 13. hafta mücadelesinde Bodrumspor’a konuk oluyor. Maçın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig’in 13. hafta maçında Bodrumspor, Galatasaray’ı evinde konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
13'🚫Mertens'in şutu kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
17'🚫Sallai'nin şutunu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.
21'🚫Fredy şutunda kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.
FATİH TERİM TRİBÜNDE
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim karşılaşmayı tribünden takip etti.
İLK 11'LER
Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Taylan, Samet, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz, Puşçaş
Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Osimhen, Sallai
HAKEM KADROSU
Bodrum FK ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı. Muhammet Ali Metoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Kısal yaptı. Mücadelede dördüncü hakem olarak Yiğit Arslan görev aldı.
VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Serkan Çimen görevlendirildi.