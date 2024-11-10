Boksör maç ortasında saç tıraşı oldu! Şaşırtan görüntü viral haline geldi

10 Kasım 2024 09:54 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 09:58

ABD'de organize edilen bir orta sıklet boks maçında, Auistn DeAnda isimli boksör, raunt arasında saçlarını kestirdi. Bu ana ilişkin video sosyal medyada viral oldu.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Amherst şehri ilginç bir boks müsabakasına sahne oldu. "Yenilmez" lakaplı Austin DeAnda isimli boksör, cuma gecesi DeAundre Pettus ile yapacağı orta sıklet mücadelesine, ördürdüğü saçlarıyla çıktı. Ancak üçüncü rauntta Pettus'un sert darbeleri, DeAnda'nın örgülerinin gevşemesine ve görüşünün bozulmasına neden oldu.

"BEN BERBER MİYİM?"

ESPN'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki dövüşçü, saçlarının önüne geçmesinden rahatsız olunca, üçüncü ve dördüncü rauntlar arasında köşe antrenöründen saçını "kesmesini" istedi. Bu istek karşısında şaşkınlığa uğrayan ve tereddüt eden antrenör. "Ben berber miyim" diye çıkıştı. Ancak daha soınra DeAnda'nın saçlarını kesti. Bu duruml ring kenarındaki yorumcuların gülmesine neden olan tuhaf bir görüntü ortaya çıkardı.

Sıra dışı olayın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Bir boks hayranı, "En azından adam bedava saç kesimi yaptırdı." ifadelerini kullandı.

SAÇ KESİMİ İŞE YARADI

DeAnda saçlarını kaybetmek zorunda kalsa da, sorundan kurtulma kararı onun lehine sonuçlandı. Sekiz rauntluk mücadele sonunda rakibi Pettus'u hakem kararıyla 77-75, 78-74, 77-75'lik skorlarla yendi.

21 yaşındaki DeAnda, profesyonel boks kariyerinde şu ana dek çıktığı 16 maçın tamamını kazandı.