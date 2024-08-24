Bologna, Galatasaray'ın kapısını Nelsson için çalmaya hazırlanıyor!
24 Ağustos 2024 15:19 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:26
Riccardo Calafiori'yi 45 milyon euro bonservis bedeli ile Arsenal'e, Luis Binks'i ise 2 milyon euro bonservis bedeli ile Coventry City'e satan İtalya Serie A Ligi takımı Bologna, Galatasaray'ın deneyimli stoperi Victor Nelsson'a kancayı attı.
Transfer döneminin son zamanları yaklaşırken kadro çalışmalarına aralıksız devam Sarı Kırmızılı takımda Nelsson ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Luis Binks'i ise 2 milyon euroya Coventry City'e, Riccardo Calafiori'yi 45 milyon euroya Arsenal'e satan İtalyan takımı, sadece stoper satışından 47 milyon euroluk bir elde etti.
İtalyan basınında yer alan habere göre stoper mevkinde açığı bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü ve iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Bologna'nın Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson'a ilgisinin ciddi olduğu belirtildi.
Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.