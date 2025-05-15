Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Bologna yarım asır sonra kupa aldı: Francesco Totti'den 'ilham' vurgusu geldi!

İtalya Kupası finalinde Bologna, Milan'ı mağlup etti ve zafere uzandı. 51 yıl sonra Bologna'nın kupa aldığı süreç, Francesco Totti ve Fabio Cannavaro tarafından TRT Spor'a yorumlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bologna yarım asır sonra kupa aldı: Francesco Totti'den 'ilham' vurgusu geldi!
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 21:55

İtalya Kupası'nda Bologna Milan'ı 1-0 ile geçerken, Çizme efsaneleri Francesco Totti ve Fabio Cannavaro da süreci yorumladı. Efsaneler takım oyununa dikkat çekerken, Bologna'nın Milan zaferi İtalya basınında ayrıca çok ses getirdi.

Bologna yarım asır sonra kupa aldı: Francesco Totti'den 'ilham' vurgusu geldi!

FRANCESCO TOTTI'DEN BOLOGNA'YA ÖVGÜLER

"Bologna'nın bu zaferi, takım ruhunun ve kolektif oyunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Finalde her iki takım da kazanmak istedi. Sahada finale yakışır bir mücadele vardı. Milan tüm silahlarını kullandı kazanmak için. Ancak Bologna, 51 yıl sonra kupayı evine götürmeyi başardı. Bu gerçekten tarihi bir başarı. Onların bu başarısı, birçok takıma ilham kaynağı olacaktır."

Bologna yarım asır sonra kupa aldı: Francesco Totti'den 'ilham' vurgusu geldi!

FABIO CANNAVARO'DAN İTALYAN FUTBOLU KRİTİĞİ

"Bologna’nın kupayı kazanması, İtalyan futbolu için önemli bir gelişme. Takım ruhuyla neler başarılabileceğini gösterdiler. Bologna, sezona kolektif oyun anlayışıyla damga vurmuş ve Serie A’da gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Vincenzo Italiano yönetimindeki takım, bu başarıyı kupa ile taçlandırdı. Onları canı gönülden kutluyorum."

Bologna yarım asır sonra kupa aldı: Francesco Totti'den 'ilham' vurgusu geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

TOTTI KARİYERİ BOYUNCA KAÇ TAKIMDA OYNADI?
İtalyan efsane, tüm kariyerinde sadece Roma forması giymişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da Fatih Tekke yıldız ismin biletini kesti: Galatasaray maçının bedeli ağır oldu!
Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: İspanyol stoper resmen duyuruldu!
ETİKETLER
#bologna
#italya kupası
#Francesco Totti
#Fabio Cannavaro
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.