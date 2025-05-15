Bologna yarım asır sonra kupa aldı: Francesco Totti'den 'ilham' vurgusu geldi!

İtalya Kupası finalinde Bologna, Milan'ı mağlup etti ve zafere uzandı. 51 yıl sonra Bologna'nın kupa aldığı süreç, Francesco Totti ve Fabio Cannavaro tarafından TRT Spor'a yorumlandı.

İtalya Kupası'nda Bologna Milan'ı 1-0 ile geçerken, Çizme efsaneleri Francesco Totti ve Fabio Cannavaro da süreci yorumladı. Efsaneler takım oyununa dikkat çekerken, Bologna'nın Milan zaferi İtalya basınında ayrıca çok ses getirdi.

FRANCESCO TOTTI'DEN BOLOGNA'YA ÖVGÜLER

"Bologna'nın bu zaferi, takım ruhunun ve kolektif oyunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Finalde her iki takım da kazanmak istedi. Sahada finale yakışır bir mücadele vardı. Milan tüm silahlarını kullandı kazanmak için. Ancak Bologna, 51 yıl sonra kupayı evine götürmeyi başardı. Bu gerçekten tarihi bir başarı. Onların bu başarısı, birçok takıma ilham kaynağı olacaktır."

FABIO CANNAVARO'DAN İTALYAN FUTBOLU KRİTİĞİ

"Bologna’nın kupayı kazanması, İtalyan futbolu için önemli bir gelişme. Takım ruhuyla neler başarılabileceğini gösterdiler. Bologna, sezona kolektif oyun anlayışıyla damga vurmuş ve Serie A’da gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Vincenzo Italiano yönetimindeki takım, bu başarıyı kupa ile taçlandırdı. Onları canı gönülden kutluyorum."