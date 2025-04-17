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 | Suat Vilgen

Boupendza'nın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı! 11. kattan düşmüştü

Futbol hayatını sürdürdüğü Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybeden Aaron Boupendza hakkında cinayet şüphesi oluşmuştu. Polis olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak olaya ilişkin raporunu açıkladı. İşte detaylar...

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Boupendza'nın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı! 11. kattan düşmüştü
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 14:24

Çin Süper Ligi'nde Zhejiang FC forması giyen Hatayspor'un eski forvet oyuncusu Aaron Boupendza'nın ölüm haberi futbol dünyasında şok etkisine neden olmuştu. Hangzhou kentindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Gabonlu futbolcunun cinayete kurban gittiği iddiası gündeme gelmişti.

Boupendza'nın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı! 11. kattan düşmüştü

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

China Daily tarafından yayımlanan haberde, Hangzhou Kamu Güvenlik Bürosu yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun, Yuhang bölgesindeki kiralık dairesinin balkonundan düştükten sonra yaralı bulunduğunu hastaneye kaldırıldı ancak acil müdahaleye rağmen öldüğünü açıklamıştı. Yetkililer, yerinde inceleme, görüşmeler ve video gözetim incelemesini içeren bir soruşturmanın ardından olayın cinayet olmadığı, Boupendza'nın düşerek hayatını kaybettiği sonucuna vardı.

Boupendza'nın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı! 11. kattan düşmüştü

KULÜPTEN TAZİYE

Diğer yandan Zhejiang FC, yaptığı açıklamada Boupendza'nın ölümüne ilişkin, "Yabancı oyuncumuz Aaron Boupendza'nın bugün evinde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Zhejiang FC kulübünde görevli tüm çalışanlar olarak futbolcumuzun ailesine içten taziyelerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.

Boupendza'nın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı! 11. kattan düşmüştü
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HATAYSPOR - KONYA MAÇINDA SAYGI DURUŞU

Bu arada Çin Süper Ligi'nin yedinci haftasında Zhejiang FC ile Meizhou Hakka'ya arasında dün oynanan iç saha maçı öncesi Boupendza için anma töreni düzenlendi ve saygı duruşunda bulunuldu. Hatayspor'un yarın evinde Konyaspqor ile oynayacağı maç öncesi de Boupendza için saygı duruşunda bulunulması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

AARON BOUPENDZA KİMDİR?
7 Ağustos 1996'da Gabon'da doğan Boupendza, 2024 Çin Süper Ligi sezonu öncesinde Zhejiang FC'ye katıldı ve kısa sürede en iyi performans gösterenlerden biri oldu. Gücü, top sürme ve bitiricilik yeteneğiyle tanınan Boupendza, ligin üçüncü ve dördüncü turlarında dört gol atarak (üst üste iki maçta ikişer gol atarak) ligin gol krallığı tablosunda dördüncü sıraya yerleşti.
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