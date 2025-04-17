Boupendza'nın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı! 11. kattan düşmüştü

Çin Süper Ligi'nde Zhejiang FC forması giyen Hatayspor'un eski forvet oyuncusu Aaron Boupendza'nın ölüm haberi futbol dünyasında şok etkisine neden olmuştu. Hangzhou kentindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Gabonlu futbolcunun cinayete kurban gittiği iddiası gündeme gelmişti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

China Daily tarafından yayımlanan haberde, Hangzhou Kamu Güvenlik Bürosu yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun, Yuhang bölgesindeki kiralık dairesinin balkonundan düştükten sonra yaralı bulunduğunu hastaneye kaldırıldı ancak acil müdahaleye rağmen öldüğünü açıklamıştı. Yetkililer, yerinde inceleme, görüşmeler ve video gözetim incelemesini içeren bir soruşturmanın ardından olayın cinayet olmadığı, Boupendza'nın düşerek hayatını kaybettiği sonucuna vardı.

KULÜPTEN TAZİYE

Diğer yandan Zhejiang FC, yaptığı açıklamada Boupendza'nın ölümüne ilişkin, "Yabancı oyuncumuz Aaron Boupendza'nın bugün evinde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Zhejiang FC kulübünde görevli tüm çalışanlar olarak futbolcumuzun ailesine içten taziyelerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.

HATAYSPOR - KONYA MAÇINDA SAYGI DURUŞU

Bu arada Çin Süper Ligi'nin yedinci haftasında Zhejiang FC ile Meizhou Hakka'ya arasında dün oynanan iç saha maçı öncesi Boupendza için anma töreni düzenlendi ve saygı duruşunda bulunuldu. Hatayspor'un yarın evinde Konyaspqor ile oynayacağı maç öncesi de Boupendza için saygı duruşunda bulunulması bekleniyor.