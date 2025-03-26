Brezilya takımın başına Carlo Ancelotti ismini düşünüyor!

Brezilya Milli Takımı geçtiğimiz gün Arjantin ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında rakibine 4-1'lik skorla mağlup olmuştu. Sambacılar bu sonucun ardından takımın teknik direktörünü sorgulamaya başladı.

ANCELOTTİ SESLERİ

Ge Globo'nun yaptığı habere göre; Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'ye takımı emanet etmek istiyor.

Kolombiya ve Arjantin maçlarının ardından memnuniyetsizliğin arttığı ve federasyonun yeniden harekete geçtiği ifade edildi. Brezilya Milli Takımı için başka alternatifler olsa da, federasyonun zaman harcamadan Ancelotti ile görüşmelere yoğunlaşılacağı aktarıldı.