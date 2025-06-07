Bright Osayi-Samuel ile anlaşma tamam: Süper Lig devinden transfer çalımı!

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel resmen Beşiktaş yolunda. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemen Bright Osayi-Samuel'e, Beşiktaş'tan daha iyi bir kontrat geldi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel, an itibarıyla Beşiktaş ile ön anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'ye göre daha iyi bir maaş öneren Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel'in son kararını vermesini bekliyor.

FENERBAHÇELİ BRIGHT OSAYI-SAMUEL BEŞİKTAŞ'A İMZA ATIYOR

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye karşı flaş bir hamle geldi ve Bright Osayi-Samuel ile ön anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe'ye büyük bir transfer çalımı atmaya hazırlanan Beşiktaş, Nijeryalı bekin son kararını vermesiyle birlikte transferi hızlıca bitirmek istiyor.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile kontrat yenilemeyen Bright Osayi-Samuel, bu sezon 39 maça çıktı ve 2 asistlik katkı sağladı.