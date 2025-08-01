Bright Osayi-Samuel'den yine transfer açıklamaları!

Bright Osayi-Samuel'in Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaşadığı transfer hikâyelerinin yankıları devam ediyor. Deneyimli savunmacı, an itibarıyla yeni takımı Birmingham'da bir açıklama yaptı ve babasının Süper Lig devlerinden çok para istemediğini belirtti.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL'DEN TRANSFER KRİTİKLERİ

"Türkiye'de dört yıl geçirdim ve son bir yıldır eve dönmek istiyordum ama inandığım da bir takıma gideceğimi bilerek geri dönmek istiyordum. Teknik direktörle ve takım sahibiyle konuştuğumda, burasının doğru yer olduğunu hissettim. Şu andaki röportaj sürecinin aksine Türk medyasıyla ise çok sorunum oldu. Belki de beni hedef alıyorlardır. Takımımın rakibi olan Beşiktaş'tan ilgi gördüm, beni transfer etmek istediler, menajerimle görüştüm ama ben oraya gitmekle hiç ilgilenmedim. Fenerbahçe'de dört yıl oynadım ve benim için çok şey yaptılar, gitmem imkânsızdı ama sonra babamın çok fazla para istediğini söyleyen bir yazı yayınladılar. Oraya gitmeye hiç niyetim yoktu, Birmingham'ı duyduğumda ise buraya gelmek istedim. Mourinho benim için harika bir koçtu. Maçtan önce bize ailesi ve diğer şeyler hakkında birçok hikâye anlatırdı. Sadece futbol değil, futbol dışında nasıl olduğunuzu da bilmek isterdi. Benim için iyi bir koçtu, onunla birlikte olmaktan keyif aldım."