Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Bright Osayi-Samuel'den yine transfer açıklamaları!

Bright Osayi-Samuel, transfer süreçlerine dair açıklamalarda bulundu. İngiltere basınına konuşan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bright Osayi-Samuel'den yine transfer açıklamaları!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 20:13

'in Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaşadığı transfer hikâyelerinin yankıları devam ediyor. Deneyimli savunmacı, an itibarıyla yeni takımı Birmingham'da bir açıklama yaptı ve babasının Süper Lig devlerinden çok para istemediğini belirtti.

Bright Osayi-Samuel'den yine transfer açıklamaları!

BRIGHT OSAYI-SAMUEL'DEN TRANSFER KRİTİKLERİ

"Türkiye'de dört yıl geçirdim ve son bir yıldır eve dönmek istiyordum ama inandığım da bir takıma gideceğimi bilerek geri dönmek istiyordum. Teknik direktörle ve takım sahibiyle konuştuğumda, burasının doğru yer olduğunu hissettim. Şu andaki röportaj sürecinin aksine Türk medyasıyla ise çok sorunum oldu. Belki de beni hedef alıyorlardır. Takımımın rakibi olan Beşiktaş'tan ilgi gördüm, beni transfer etmek istediler, menajerimle görüştüm ama ben oraya gitmekle hiç ilgilenmedim. Fenerbahçe'de dört yıl oynadım ve benim için çok şey yaptılar, gitmem imkânsızdı ama sonra babamın çok fazla para istediğini söyleyen bir yazı yayınladılar. Oraya gitmeye hiç niyetim yoktu, Birmingham'ı duyduğumda ise buraya gelmek istedim. Mourinho benim için harika bir koçtu. Maçtan önce bize ailesi ve diğer şeyler hakkında birçok hikâye anlatırdı. Sadece futbol değil, futbol dışında nasıl olduğunuzu da bilmek isterdi. Benim için iyi bir koçtu, onunla birlikte olmaktan keyif aldım."

Bright Osayi-Samuel'den yine transfer açıklamaları!

Sıkça Sorulan Sorular

NİJERYALI BEK NEDEN TÜRKİYE'DE KALAMAMIŞTI?
Osayi, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş tarafından yüksek maaş isteği sebebiyle reddedilmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de sürpriz transfer: Milanlı yıldızın menajeri İstanbul'da!
Fenerbahçe'ye Fransız golcü: 60 milyon Euroya transfer olmuştu!
ETİKETLER
#bright osayi-samuel
#bright osayi-samuel
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferi
#Beşiktaş Transferi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.