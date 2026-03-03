Bu akşam hangi maçlar var? 3 Mart ZTK maç programı

Bugün hangi maçlar var sorusu 3 Mart maç programı ile netleşti. 3 Mart Salı günü, hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın majör liglerinde nefes kesen müsabakalara ev sahipliği yapıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak, Trabzonspor ise Başakşehir karşısında tur bileti kovalayacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 3 Mart ZTK maç programı

MAÇ PROGRAMI 3 MART 2026

Ziraat Türkiye Kupası

20:30 | Alanyaspor - Galatasaray

20:30 | Rams Başakşehir - Trabzonspor

İngiltere Premier Lig

22:30 | AFC Bournemouth - Brentford FC

22:30 | Everton FC - Burnley FC

22:30 | Leeds United - Sunderland AFC

23:15 | Wolverhampton Wanderers - Liverpool FC

22:45 | Port Vale FC - Bristol City FC

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey)

23:00 FC Barcelona – Atletico Madrid (S Sport Plus)

İtalya Kupası

23:00 Como 1907 – Inter Milan (TRT Spor)

Fransa Kupası