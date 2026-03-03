Menü Kapat
TGRT Haber
Bu akşam hangi maçlar var? 3 Mart ZTK maç programı

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) A Grubu'nda son haftaya girilirken, futbolseverler bugün oynanacak Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir FK gibi devlerin sahne alacağı kritik karşılaşmalara kilitlendi. Sadece yerel kupa heyecanıyla sınırlı olmayan 3 Mart 2026 Salı günü maç takviminde Premier League'den Copa del Rey yarı finaline, Coppa Italia karşılaşmaları oynanacak.

03.03.2026
03.03.2026
03.03.2026

Bugün hangi maçlar var sorusu 3 Mart ile netleşti. 3 Mart Salı günü, hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın majör liglerinde nefes kesen müsabakalara ev sahipliği yapıyor. ’nda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak, Trabzonspor ise Başakşehir karşısında tur bileti kovalayacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 3 Mart ZTK maç programı

MAÇ PROGRAMI 3 MART 2026

Ziraat Türkiye Kupası

  • 20:30 | Alanyaspor - Galatasaray
  • 20:30 | Rams Başakşehir - Trabzonspor

İngiltere

  • 22:30 | AFC Bournemouth - Brentford FC
  • 22:30 | Everton FC - Burnley FC
  • 22:30 | Leeds United - Sunderland AFC
  • 23:15 | Wolverhampton Wanderers - Liverpool FC
  • 22:45 | Port Vale FC - Bristol City FC
İspanya Kral Kupası (Copa del Rey)

  • 23:00 FC Barcelona – Atletico Madrid (S Sport Plus)

İtalya Kupası

  • 23:00 Como 1907 – Inter Milan (TRT Spor)

Fransa Kupası

  • 23:00 RC Strasbourg – Stade de Reims (Bein Sports Max 1)
