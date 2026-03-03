Bu akşam hangi maçlar var? 3 Mart ZTK maç programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bugün hangi maçlar var sorusu 3 Mart maç programı ile netleşti. 3 Mart Salı günü, hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın majör liglerinde nefes kesen müsabakalara ev sahipliği yapıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak, Trabzonspor ise Başakşehir karşısında tur bileti kovalayacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 3 Mart ZTK maç programı
Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere Premier Lig
İspanya Kral Kupası (Copa del Rey)
İtalya Kupası
Fransa Kupası